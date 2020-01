La pluie, enfin tombée en Australie, suffira-t-elle à éteindre les feux ?

Voilà un peu de répit pour les pompiers australiens, engagés dans un combat sans fin contre les flammes. La pluie, attendue et presque inespérée en cette saison estivale, tombe enfin sur l'Australie depuis le jeudi 16 janvier. Et les précipitations sont telles qu’elles ont provoqué des inondations par endroits, nécessitant le sauvetage d’animaux, emportés par les flots, en Nouvelle-Galles du Sud. Peuvent-elles suffire pour autant à éteindre l’ensemble des incendies toujours en cours dans le sud-est du pays?

Interrogé récemment par LCI, le Colonel Bruno Ulliac, chef de la mission française envoyée sur place, avait évoqué cette accalmie qui, selon lui, ne durerait que cinq ou six jours, préférant appeler à la prudence : "Il faudra en réalité du temps et l’aide de la météo. Une maîtrise totale des incendies, c’est-à-dire une extinction des derniers foyers, n’interviendra que fin février, début mars."

En effet, comme le montre cette carte régulièrement mise à jour par le NSW Rural Fire Service, les feux toujours actifs se comptent par dizaines le long de la côte, de la ville de Brisbane jusqu’au parc national de Coopracambra, à 380 kilomètres à l’est de Melbourne. Avant les premières gouttes tombées jeudi, on dénombrait une trentaine de feux incontrôlables en Nouvelle-Galles du Sud et des dizaines plus au Sud, dans la région de Victoria.

La saison des feux de brousse dans le pays est loin d'être terminée puisqu'elle connait son pic au début du mois de février, toujours selon le Colonel Bruno Ulliac. D’autant que cette année, les incendies ont été précoces et plus intenses que d’ordinaire en raison d’une chaleur exceptionnelle et d’une quasi-absence de pluie l’hiver dernier (entre juin et août). Si ces pluies sont une bénédiction pour les soldats du feu, il faudrait toutefois qu’elles durent bien plus que quelques jours pour éteindre la totalité des foyers toujours actifs. Une trentaine de feux échappaient toujours vendredi à tout contrôle en Nouvelle-Galles-du-Sud, un chiffre inchangé par rapport à jeudi, a souligné le service rural de lutte contre les incendies de l'Etat. Des dizaines d'incendies continuaient également à brûler dans l'Etat de Victoria, situé au sud.

Et des régions attendent toujours d’être rafraîchies. Aucune goutte n’est encore tombée sur l’île Kangourou, située au large d’Adélaïde au sud du pays, où une majorité des koalas n’ont pas survécu aux flammes. De fortes précipitations sont attendues ce week-end en Nouvelle-Galles du Sud et devraient, selon les prévisions, atteindre le sud jusqu’à l’Etat de Victoria.