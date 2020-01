"Nous étions face à des monstres" : le chef de la mission française envoyée en Australie raconte

Nous avons eu la chance d’établir d’excellentes relations avec nos collègues australiens qui nous ont accompagnés dans les Etats de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. Là-bas, c’est assez différent de Canberra. C’est lors de nos premières évaluations que nous nous sommes rendus compte que nous étions face à des monstres comme ils les appellent là-bas, des feux absolument gigantesques. Nous avons été sur quatre sites où ils parcourent des milliers d’hectares. Par exemple, le premier feu sur lequel nous sommes allés était vaste de 220 000 hectares. En France, nous parlons de gros feux lorsque nous faisons face à des feux d’une dizaine d’hectares... Nous n’avons jamais vu une telle superficie mais aussi autant de feux en même temps.

Colonel Bruno Ulliac - Quand vous arrivez à Canberra, il y a une atmosphère de fumée, un peu ocre et qui indispose les gens. Mais il n’y a pas d’autres signes inquiétants lorsque vous n’êtes pas sur l’un des sites. Nous sommes venus avec beaucoup d’humilité, nous n’avons jamais été confrontés à ce type de feux.

LCI - Alors que vous n’êtes pas encore rentrés, la situation semble s’améliorer avec de la pluie attendue….

Effectivement il y a une accalmie qui va durer cinq, six jours, mais il faut être prudent. Un feu important a été maîtrisé, contenu, au sud de Sydney mais d’autres feux sont toujours en évolution. Il faudra en réalité du temps et l’aide de la météo. Une maîtrise totale des incendies, c’est-à-dire une extinction des derniers foyers, n’interviendra que fin février, début mars. Le pic de la saison des feux se situe au début du mois de février et nous ne sommes que début janvier.