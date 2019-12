Megafire en Australie : comment les feux sont devenus incontrôlables

Depuis le mois de septembre, l'Australie fait face à des feux de brousse dont l'intensité n'avait encore été jamais vue. Au moins quatorze personnes y ont perdu la vie, dont trois des 3.000 pompiers qui luttent en permanence contre les flammes parfois hautes de 70 mètres. Au total, plus de cinq millions d'hectares sont partis en fumée, soit l'équivalent d'une superficie plus grande que le Danemark ou les Pays-Bas (en comparaison, 280.000 hectares ont en moyenne brûlé à la même saison les années précédentes). Près d'un millier de maisons ont été détruites.

L’humidité du sol est ainsi à des niveaux historiquement bas dans certaines régions et les précipitations au cours des huit premiers mois de l’année ont été les plus faibles jamais enregistrées dans les plateaux du nord et le sud du Queensland. Cette importante sécheresse est notamment due à un phénomène météorologique appelé le "dipôle de l’océan Indien", équivalent d’El Niño dans l’océan Pacifique. Entré en phase "positive" cette année, il a provoqué une hausse des températures de l’océan, conduisant à une chute des précipitations en Australie.

Combiné à tout cela, des vents violents sévissent depuis plusieurs semaines à travers le pays et attisent les flammes. Lundi, des rafales de plus de 96 km/h ont été relevées dans certaines régions. Le bureau de météorologie australien avertit ce mardi sur la virulence du vent sur les côtes de Nouvelle-Galles du Sud et aux environs de Sydney, poussant encore un peu plus dans la ville les fumées toxiques qui étouffent les habitants.