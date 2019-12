"Megafire" en Australie : en proie aux flammes, des milliers de personnes contraintes d'évacuer dans l'Etat du Victoria

Après la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland, c’est ce lundi l’Etat du Victoria, au sud-est du pays, qui est visé par les incendies les plus violents. Et les pompiers craignent une aggravation de la situation dans les prochains jours en raison des conditions météorologiques. Ainsi, trois feux de grande ampleur se sont rapidement étendus dans la région alors que les températures sont montées à plus de 40°C. Cette hausse de la température conjuguée à de violentes rafales de vents attisent les feux et mettent en danger la population.

En prévision, les autorités ont caractérisé ce lundi 30 décembre comme une journée "très dangereuse" et ont invité la veille au soir près de 30 000 personnes à quitter la région touristique d’East Gippsland. Des milliers de touristes et vacanciers se trouvant dans la région pourraient alors se retrouver pris au piège, selon Andrew Crisp, commissaire de la gestion des urgences de l’Etat du Victoria, sans que ses services puissent apporter leur aide.