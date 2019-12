"Megafire" en Australie : Sydney suffoque, l'équivalent de la Belgique parti en fumée

C'est l’équivalent de toute la superficie de la Belgique qui est partie en flammes. Et la moitié de sa population qui s'asphyxie. En Australie, alors que la température atteint des valeurs historiques, la situation est toujours aussi chaotique ce samedi 21 décembre. Fumées de brasiers sur Sydney, vents qui tournent et pluies qui se font attendre…. Les autorités et les médecins s'inquiètent alors que dix personnes, dont deux pompiers, ont péri à ce jour dans le pays.