La bactérie "tueuse" Xylella fastidiosa détectée pour la première sur des oliviers en France

ENVIRONNEMENT - Pour la première fois en France, deux oliviers présentent les symptômes de la bactérie "tueuse" Xylella fastidiosa. Cette maladie qui a provoqué la mort de plus d'un million d'arbres en Italie ne dispose d'aucun remède...

C'est la première fois sur le sol français que "la lèpre des oliviers" touche un arbre : la bactérie "tueuse d'oliviers" Xylella fastidiosa a été détectée sur deux oliviers des Alpes-Maritimes, une nouvelle qui représente une "menace sanitaire pour les filières végétales" selon le ministère de l'Agriculture.

Dans un communiqué, le ministère assure prendre "très au sérieux" cette alerte sanitaire. Et pour cause, cette bactérie nommée Xylella est considérée comme l'une des plus dangereuses pour les végétaux à l'échelle mondiale. La Xylella fastidiosa, transmise par les insectes, s'attaque à plus de 200 espèces de végétaux : oliviers, vignes, arbres fruitiers, frênes, chênes, luzernes, lauriers roses, etc.

Jusqu'à présent, elle n'avait jamais été décelée en France sur des oliviers, mais était présente sur d'autres végétaux en Corse, et dans 19 communes du Var et des Alpes-Maritimes, rappelle le ministère. Depuis la première apparition de la bactérie en France en 2015, d'abord sur des feuilles de myrte en Corse, quelque "5.100 échantillons d'oliviers ont été analysés en Paca, mais aucun ne s’était révélé contaminé", a détaillé le ministère.