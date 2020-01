Tempête Gloria : la fonte des neiges va-t-elle aggraver les inondations ?

"Le problème, c'est que depuis trois jours, la limite pluie-neige n'est pas stable. Dans la nuit de lundi à mardi, il a neigé quasiment jusqu’en plaine. La limite s’est ensuite rehaussé pour monter jusqu’à 1400 mètres environ… Ce jeudi matin, il pleuvait à environ 2000 mètres", décrit-il. Le rehaussement de cette limite est causé par la montée des températures. Plus il fait chaud et plus haut les chutes de neige se transforment en pluie. Or la pluie, combinée à des températures douces, n'a jusque-là fait qu'accélérer la fonte des neiges.

"Cela a participé à créer le gonflement des cours d’eau et les crues, même si cela n'est pas le seul facteur", explique le prévisionniste. "Il y a aussi eu de fortes pluies, par moment avec des orages, et la mer qui a créé une sorte de mur, avec des vagues atteignant parfois les 10 mètres. Cela a empêché la pluie et l'eau provenant de la fonte des neiges de s’évacuer." Résultat, les cours d'eau tels que celui de l'Agly et de l'Aude ont connu des crues majeures, affectant les villes de Rivesaltes, Claira, ou encore Saint-Laurent-de-la-Salanque.