MissionTerresAustrales : de babord à tribord, les coulisses du tournage à bord

En 2015, le RMS St Héléna nous avait menés sur les traces de l’exil de Napoléon sur l’île de Saint-Hélène. En 2017, nous avons traversé les 40e Rugissants et les 50e Hurlants à bord de l’Astrolabe. Objectif, le base Dumont d’Urville en Terre Adélie sur le continent antarctique. Cette fois-ci, à bord du Marion Dufresne, un périple de 32 jours et de 9.000 km nous attend pour visiter les 3 districts des Terres Australes françaises : Crozet, Kerguelen et St Paul-Amsterdam.

Archipel de Crozet et des Kerguelen, île de Saint-Paul, île d’Amsterdam : les Terres et Mers Australes, perdues dans le sud de l’Océan indien, entre l'Afrique et l'Antarctique, sont classées depuis peu au patrimoine mondial de l'Unesco. Fin 2019, une équipe de TF1 a pu se rendre sur ces territoires inhabités appartenant à la France. Au programme notamment : 50 millions d’oiseaux de mer, des éléphants de mer par dizaines de milliers, des terres presque vierges où l’impact de l’homme reste faible. Bertrand Lachat, le cameraman, vous dévoile les coulisses de cette aventure.

A chaque départ en bateau, une question me taraude : vais-je avoir le mal de mer ? La traversée de l’Atlantique Sud pour St-Hélène s’était effectuée sur une mer d’huile. Le voyage pour l’Antarctique avait été fidèle à sa réputation, tout le monde ou presque fut malade. D’où le surnom donné à l’Astrolabe : le «"Gastrolabe". Et quand on est malade à bord, il devient tout de suite plus compliqué de garder l’œil dans le viseur de la caméra. Avant d’embarquer, j’ai donc fait le plein de médicaments contre le mal de mer pour deux personnes (j’ai pensé à mon fidèle compagnon de voyage). Par précaution, j’ai pris un cachet les trois premiers jours et comme je me sentais bien, j’ai arrêté.

Au final, pendant le mois du voyage, ni Michel ni moi n’avons été malades. Pourtant, nous avons affronté des vagues de 8-9 mètres et des vents de 120 km/h. Parmi les 113 passagers , le quart d’entre eux n’ont pas supporté ces mers démontées. Au fil des années et par la force des choses, moi le montagnard, j’ai le pied de plus en plus marin.