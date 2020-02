MissionTerresAustrales : quand Michel Izard est interviewé par le responsable des opérations du Marion Dufresne

Archipel de Crozet et des Kerguelen, île de Saint-Paul, île d’Amsterdam : les Terres et Mers Australes, perdues dans le sud de l’Océan Indien, entre l'Afrique et l'Antarctique, sont classées depuis peu au patrimoine mondial de l'Unesco. Fin 2019, une équipe de TF1 a pu se rendre sur ces territoires inhabités où la France entretient sa présence avec des équipes de chercheurs, de techniciens et de volontaires en service civique qui se relaient sur place.

Dans la vidéo ci-dessus, nous vous proposons une plongée dans les coulisses de cette expédition. Dans une séquence surprise, Michel Izard, le reporter de TF1, inverse son rôle avec Thierry Clot : le responsable des opérations à bord du Marion Dufresne (il s'occupe de tout ce qui est mouvement : hélicoptères, personnels et charges à descendre) prend le micro et interviewe le journaliste. Les deux hommes sont alors dans les 50e Hurlants, à l'approche des Kerguelen.