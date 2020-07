Mont Ventoux et baie de Somme : le gouvernement confirme la création de deux parcs naturels

Les deux parcs sont situés au mont Ventoux dans le Vaucluse, pour l'un, et dans la baie de Somme-Picardie maritime, pour l'autre. Ils allongent ainsi la liste des "54 parcs naturels régionaux qui s'étendent déjà sur 4.400 communes comprenant 4,1 millions d'habitants", selon le décompte que la Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPRN) détaille sur son site internet . On peut par exemple citer le Parc naturel des volcans d'Auvergne, créé dès 1977, celui du Perche créé en 1998 ou encore de la Guyane né quant à lui en 2001.

Préserver le territoire pour préserver le climat. La création de deux nouveaux parcs régionaux et d'une réserve naturelle nationale a été confirmée par le gouvernement, lundi 27 juillet, à la sortie du Conseil de défense écologique présidé par Emmanuel Macron. En scellant ces projets - qui étaient déjà sur les rails - la France compte progressivement atteindre son objectif de 30% d'aires terrestres et marines protégées en 2022 sur l'ensemble de son territoire.

Créés par décret, les parcs naturels régionaux ont vocation à protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Pour être classé comme tel, un territoire doit présenter une "dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile". La décision de classement est fondée non seulement sur le caractère "remarquable" du patrimoine naturel, culturel et paysager mais aussi sur la "qualité du projet" présenté visant à le valoriser, selon l'article R333-4 du Code de l'environnement.

Cinq missions sont ainsi dévolues aux parcs naturels régionaux, selon la FPNR :

• la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager

• l’aménagement du territoire

• le développement économique et social

• l’accueil, l’éducation et l’information

• l’expérimentation, l’innovation