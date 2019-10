Montagne d'or : l'État a-t-il vraiment reculé sur ce projet de mine d'or en Guyane ?

ENVIRONNEMENT - Mercredi, le gouvernement a réaffirmé son opposition au plus grand projet de mine d'or jamais proposé en France, dans la forêt amazonienne, avant que son évaluation par une commission locale ait été "ajournée". Mais le sort du projet est suspendu à une réforme du code minier qui se fait attendre.

La société Montagne d'Or, qui appartient au consortium russo-canadien Nordgold-Columbus Gold, souhaite étendre deux concessions, appelées "Élysée" et "Bœuf-Mort", situées au sud de Saint-Laurent-du-Maroni, en forêt équatoriale guyanaise. Le projet de cette compagnie minière est de créer une mine d'or sur 800 hectares, dont une moitié de forêt primaire. Une forêt jamais exploitée par l'homme jusqu'alors, qui se retrouve menacée par la déforestation et l'utilisation massive de cyanure par l'exploitation aurifère.

Si la ministre a été contrainte de s'expliquer sur ce projet, c'est parce que de nombreux écologistes lui ont demandé des comptes sur ce qui semble être une énorme contradiction. Et pour cause, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de Guyane, qui représente le ministère de la Transition écologique, devait présenter un avis favorable - publié par Mediapart mardi - à la prolongation des concession lors de la réunion la commission des mines. Comment se fait-il alors que les services de l'État émettent un avis favorable à un tel projet alors que tout le gouvernement martèle son opposition ?

La secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson donne une réponse à cet apparent paradoxe. "Refuser la prolongation de la concession minière sans mener d'instruction, sur la base de critères environnementaux, n'est aujourd'hui pas légal et exposerait l'État à un contentieux", affirme-t-elle sur Twitter. Selon le ministère, l'avis favorable de la DEAL se fonde ainsi sur des considérations techniques et financières, et non pas environnementales.

Pour que le projet "Montagne d'or" aboutisse, il faut d'abord que les concessions soient prolongés (après l'avis consultatif de la commission des mines) et ensuite que les travaux soient autorisés (via une autre procédure qui comporte une évaluation environnementale). À cette heure, aucune décision officielle n'a été prise, mais la secrétaire d'État a affirmé, tout comme sa ministre de tutelle, que même si les concessions devaient être prolongées, les travaux sur le site de la Montagne d'or ne seraient pas autorisés pour autant.