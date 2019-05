Montagne d'or : quel est ce projet de mine à ciel ouvert en Guyane ?

C'est un filon de 80 tonnes d'or qui n'en finit pas de diviser. Le projet "Montagne d'or" pourrait donner naissance en Guyane à la plus grande mine d'or à ciel ouvert de France. Il est soutenu par le patronat local et une partie des élus, mais combattu par des associations de défense de l'environnement et des organisations amérindiennes de Guyane. Fervent partisan du projet jusqu'en 2019, Emmanuel Macron et le gouvernement semblent désormais beaucoup plus critiques.





En quoi consiste ce projet ? Pourquoi est-il défendu par certains et critiqué par d'autres ? Réponse en trois points.