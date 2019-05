Montagne d'or, réserves naturelles, rénovation énergétique : les annonces après le premier Conseil de défense écologique

Voulu par Emmanuel Macron après le "grand débat national", ce Conseil de défense écologique (CDE) réunissait ce jeudi matin 13 ministres qui ont pour but de "mettre au cœur de toutes nos politiques cette urgence climatique". Le CDE est censé fonctionner comme un Conseil des ministres réduit et axé sur les thématiques environnementales. Il réunit le Président, le Premier ministre, et neuf ministres de manière constante, ainsi que d'autres membres du gouvernement selon l'ordre du jour.





Le prochain CDE aura lieu "mi juillet", ont annoncé le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Transition écologique François De Rugy, après avoir évoqué un gouvernement "déterminé à obtenir des résultats concrets et rapides" sur le climat et la biodiversité. Le chef du gouvernement a également balayé les accusations d'opportunisme politique, liés à la tenue de ce premier CDE trois jours avant le scrutin européen : "Nous en parlons, ils nous critiquent, nous n'en parlerions pas, on critiquerait".