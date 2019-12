Moscou recourt à de la neige artificielle pour tromper les effets du réchauffement climatique

Cette année, la féerie de Noël n'est pas totale à Moscou. Alors que la nuit de la Saint Sylvestre marque le début des festivités de fin d'année en Russie, le Noël orthodoxe se déroulant le 7 janvier, tous les ingrédients ne sont pas réunis pour une célébration en bonne et due forme. Si les décorations, illuminations et marchés de Noël sont bien installés, la neige se fait désirer. Pour cause : l'année 2019 a été la plus chaude enregistrée en Russie depuis le début des relevés météorologiques il y a près de 130 ans, ont annoncé ce lundi les services météo du pays.

Selon le directeur du Centre hydrométéorologique, Roman Vilfand, la température annuelle moyenne enregistrée à Moscou en 2019 a battu le précédent record de chaleur de 0,3°C supplémentaire, se fixant à +7,6-7,7°C. Lors de la première partie du mois de décembre, les températures moscovites ont facilement dépassé les quatre degrés, alors que la moyenne en décembre est de -6°. Des plantes annonçant traditionnellement l'arrivée du printemps sont par ailleurs déjà en fleurs, trois mois voire plus avant la période habituelle.