Nappes de fioul : alerte sur nos côtes

Le navire italien "Grande America" a coulé dans l'après-midi du mardi 12 mars dans le Golfe de Gascogne, avec une cargaison de fioul lourd et plus de 300 conteneurs. La Gironde et la Charente-Maritime sont les zones inévitablement impactées. Les autorités de ces deux départements se préparent. Quatre navires ont été mobilisés afin de pomper un maximum d'hydrocarbure.



