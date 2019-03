Menace de marée noire : comment combattre la pollution provoquée par le naufrage du Grande America ?

Si la pollution provenant des épaves est impressionnantes au moment de l'échouement, ces dernières représentent aussi un risque sur le long terme. En effet, lorsque les navires sombrent, leurs cales et leurs cuves peuvent contenir des hydrocarbures et des matières dangereuses. L'épave se détériore avec le temps et peut laisser échapper les polluants qu'elle contient. En France, l'intégralité des épaves est répertoriée par le Shom, le Service hydrographique et océanographique de la Marine, qui établit une carte précise des fonds marins et des obstacles qu'ils peuvent contenir. Mais l'activité du Shom est purement cartographique et ne classifie pas les épaves selon leur dangerosité.





Toutefois, les autorités maritimes ne laissent pas les épaves dormir tranquillement au fond des mers. "Des opérations de surveillances sont régulièrement mises en place afin de contrôler les épaves qui représentent un risque", précise Nicolas Tamic, du Cedre. "Si on constate, par exemple, que des hydrocarbures s'en échappent, alors des décisions seront prises pour mettre un terme à la pollution. Dans la réalité, ces écoulements restent très faibles."