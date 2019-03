Naufrage du Grande America : menace de pollution sur les côtes ?

Un naufrage s'est produit mardi 12 mars à 300 km des côtes françaises. Le navire italien "Grande America" a sombré dans le Golfe de Gascogne, à la latitude des Sables-d'Olonne. Il devait relier Hambourg à Casablanca. Le navire avait à son bord plus de 300 containers, dont certains remplis de produits potentiellement toxiques. Alors, y a-t-il un risque de pollution pour nos côtes ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.