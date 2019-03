Risque de pollution, circonstances de l'accident... Quatre questions après le naufrage du Grande America

Selon le premier communiqué de la préfecture maritime Atlantique, le 10 mars 2019 vers 20h, les autorités apprennent qu'un incendie s'est déclenché à bord du navire italien Grande America, qui longe les côtes bretonnes. Le navire de commerce de 214 mètres de long est en provenance de Hambourg, en Allemagne, et à destination de Casablanca au Maroc. A bord se trouvent 27 personnes, dont 26 membres d’équipage et un passager.





Le commandant du Grande America annonce dans un premier temps que l'incendie est maîtrisé et qu'il envisage de faire route vers l'Espagne, direction le port de la Corogne. Mais peu avant minuit, il informe les autorités maritimes de la dégradation de la situation : le feu a repris, plusieurs conteneurs sont en proie aux flammes empêchant le navire de poursuivre sa route. Aux alentours de 2 heures du matin, le commandant du navire décide l’abandon du navire par l’équipage, à bord d’une seule embarcation de sauvetage.





Le jeudi 14 mars, Nicolas Tamic, directeur-adjoint du Cedre, le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux, a apporté plus de précisions. Les membres de l'équipage ont réussi à combattre le premier feu, notamment à l'aide de poudres anti-incendie. "Mais ceci a provoqué un black-out total du navire. Lorsque l'incendie a repris, les pompes ne pouvaient plus fonctionner car elles n'avaient plus de pression," précise Nicolas Tamic. L'équipage s'est retrouvé alors totalement démuni.