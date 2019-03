Naufrage du navire Grande America au large de La Rochelle : que sait-on ?

Appartenant à la société italienne Grimaldi Lines, le navire Grande America est de type Conro, un hybride entre le roulier et le porte-conteneur. Il transportait des conteneurs sur le pont et des véhicules dans les étages inférieurs. Lors d'une conférence de presse à Brest ce mercredi, le préfet maritime de l'Atlantique a déclaré que selon les données fournies par l’armateur, le navire transportait 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses et un peu plus de 2 000 véhicules. En dehors de cette cargaison, les soutes du navire contiennent environ 2.200 tonnes de fioul lourd, qui servaient de combustible de navigation au navire".