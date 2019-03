Grande America : deux oiseaux souillés par les hydrocarbures retrouvés sur les plages du Sud-Ouest

Les préfectures des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont annoncé dans un communiqué que ces deux spécimens étaient bien victimes de la marée noire du cargo italien, qui a fait naufrage dans le golfe de Gascogne le 12 mars 2019. "Des prélèvements ont été réalisés sur ces deux oiseaux" expliquent les autorités, et ont été analysés au Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE). Le résultat des analyses montre que le polluant provient du fioul du navire Grande America".