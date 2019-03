Nestlé va mettre fin à la boite jaune Nesquick

Nestlé et plusieurs groupes notamment de l'agroalimentaire et de la grande distribution, ont signé fin février un "pacte" avec le gouvernement et des ONG pour réduire les emballages plastiques. Les entreprises s'engagent notamment à cesser de recourir au PVC dans les emballages ménagers ou industriels d'ici 2022, et à "prendre des mesures pour éliminer les autres emballages problématiques d'ici 2025", en particulier le polystyrène expansé (PSE), qui n'a pas de filière de recyclage en développement. Elles promettent d'"éco-concevoir ces produits pour les rendre les réutilisables ou recyclables à 100% d'ici 2025".