Non, 40% de la glace du Groenland n'a pas fondu en un jour

Un article de CNN, cité par plusieurs médias français, reprend les chiffres de Polarportal, et précise que "plus de 40% du Groenland a perdu de la glace" jeudi 13 juin. Mais cette phrase a été mal comprise, ou mal traduite, car si 40% de la surface du Groenland a bien perdu de la glace, ça ne signifie pas que 40% de la glace du Groenland a fondu. Et heureusement ! Contacté par LCI, le climatologue Hervé Le Treut, ancien membre du GIEC, confirme que si 40% de la glace du Groenland avait fondu en un jour, des régions entières seraient submergées.





Une petite comparaison s'impose. Les 2 milliards de tonnes de glace qui ont effectivement fondu jeudi 13 juin correspondent, en volume, à deux glaçons carrés d'un kilomètre de côté, pour un volume de 2 km3 . Or le volume de glace qui recouvre le Groenland est bien, bien supérieur, car il recouvre une superficie d'environ 1,7 million de kilomètres carrés (soit environ trois fois la France métropolitaine) sur une épaisseur de 2 kilomètres en moyenne. Le volume de glace total serait donc d'environ 3 millions de km3. Si toute cette glace fondait, le niveau des mers monterait de... plus de 7 mètres. Et même si "seulement" 40% de toute cette glace avait fondu, les habitants des côtes françaises et mondiales s'en seraient vite rendus compte. Les images satellite en temps réel, comme celles du site zoom.earth, alimenté entre autre par la Nasa, montrent en outre que le Groenland est toujours recouvert de glace.