Nucléaire : comment le coût de l'EPR de Flamanville a triplé

INDUSTRIE - Le fleuron du nucléaire français aurait dû être terminé en 5 ans pour un coût de 3,3 milliards d'euros. Le chantier devrait finalement coûter au moins 12,4 milliards d'euros et durer au moins 16 ans, jusqu'en 2023.

La chronique des retards et des surcoûts de l'EPR dure depuis plus de 10 ans désormais. Dernier épisode en date : EDF a annoncé ce mercredi que la facture du prochain réacteur nucléaire français, en construction à Flamanville (Manche), augmentera de 1,5 milliards d'euros supplémentaire, atteignant 12,4 milliards, pour une mise en service en 2023 au mieux.

Conçu pour fonctionner pendant 60 ans, l'"European Pressurized Water Reactor" (réacteur pressurisé européen) est censé résister à la chute d'un avion et fonctionner en cas de séisme. Avant que le chantier de l'EPR de Flamanville ne soit lancé en 2007, la construction d'un premier EPR avait débuté dès 2005 en Finlande. Ce dernier souffre désormais de retards et de surcoûts comparables à son homologue français, et ne devrait pas entrer en service avant 2020. Entre temps, deux EPR ont été construits en Chine entre 2009 et 2019, et la construction d'un EPR a débuté au Royaume-Uni en 2018.