Un "observatoire des pannes" lancé par l'UFC-Que Choisir pour lutter contre l'obsolescence programmée

À la veille du Black Friday, l'UFC-Que Choisir s'attaque au système à la surconsommation et à ses dérives. L'association a lancé ce jeudi un "observatoire des pannes", qui permet à tout un chacun de signaler via un formulaire en ligne ses appareils trop vite usés. Le service, accessible à tous et gratuit, doit permettre de détecter et d’agir contre les cas d’obsolescence programmée, soit la mise sur le marché de produits dont la durée de vie est volontairement raccourcie par les fabricants pour contraindre à un nouvel achat.

Désireuse de promouvoir une consommation responsable, l'association compte récolter un maximum de signalements. Cela lui permettra d'orienter ses futurs tests de produits, afin de mieux éclairer le consommateur, mais aussi de rapporter d'éventuels problèmes rencontrés de façon trop récurrente aux fabricants ou aux autorités.