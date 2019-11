On sait pourquoi les pigeons parisiens sont souvent estropiés

Ces animaux sont en fait victime de nos cheveux et autres déchets qui traînent dans les rues, selon une étude publiée cette semaine dans la revue Biological Conservation. Une équipe de chercheurs français du Muséum national d'Histoire naturelle et de l'université Lyon 1 a ainsi passé au crible des centaines de ces volatiles sur 46 sites à Paris.

Résultat, selon eux, les hommes sont responsables, au moins en partie, de ces mutilations: plus le quartier est pollué (pollution de l'air, bruit...) et plus il est densément peuplé, plus les pigeons sont estropiés. Encore plus frappant, ces oiseaux sont plus fréquemment mutilés dans les quartiers où les coiffeurs, qui jettent les cheveux coupés dans les mêmes poubelles où viennent se nourrir les volatiles, sont nombreux.