One Planet Summit : la pollution plastique dans les océans, un défi majeur (et complexe) à relever

Le plastique est un matériau ultra-résistant et très bon marché, et c'est bien pour cela qu'il est utilisé partout : ordinateur, biberon, ustensiles médicaux, pièces automobiles, tout y passe. Rien qu'en France, le plastique est devenu le troisième matériau le plus fabriqué, derrière le ciment et l'acier. Mais son atout en fait aussi un véritable fléau pour l'environnement. Il faut des centaines d'années pour qu'un objet en plastique se décompose (non sans laisser des microparticules). En attendant, il finit bien trop souvent ... dans la nature.





Les chiffres sont affolants : chaque année, 5000 milliards de sacs plastique sont utilisés dans le monde, selon l'agence environnementale de l'ONU, or chacun d'entre eux mettra 450 ans à se dégrader. Les bouteilles en plastique ? 1 million est vendu chaque minute (!) Et ce n'est pas prêt de s'arranger.





Début mars, un rapport du World Wild Fund (WWF) estimait que l'humanité a produit autant de plastique entre 2000 et 2016 qu'entre 1950 et 2000. "Plus de 310 millions de tonnes de déchets plastiques ont été générées en 2016, dont un tiers se sont retrouvées dans la nature", avance l'organisation.





Les déchets sauvages ne finissent pas toujours sur la terre ferme, une partie d'entre eux terminent dans les océans. Selon Greenpeace, cela représente près de 13 millions de tonnes de plastique, chaque année. "Si rien n’est fait, la production mondiale de déchets plastiques pourrait augmenter de 41 % d’ici 2030 et la quantité accumulée dans l’océan pourrait doubler d’ici 2030 et atteindre 300 millions de tonnes", s'inquiète L'ONG WWF.