Oui, un requin-renard a bien été mis en vente dans un magasin Leclerc

Au-delà des différents internautes qui se demandent si une telle image est bien normale, c'est l'ONG Sea Shepherd qui a dénoncé la vente de cette espèce "menacée" et dont la pêche est interdite. De fait, comme le relève l'organisation de protection des écosystèmes marins et de la biodiversité, il est bien interdit en France - et dans toute l'Union européenne - de pêcher ce mammifère. Seulement, rien n'interdit de mettre cet animal sur un étal. Et ce à cause d'une subtilité. Ainsi, seule la pêche dite "volontaire" ou "ciblée" de l'animal est prohibée. Mais pas celle "accidentelle". Une réglementation, propre à chaque espèce, qui autorise donc la vente de certains animaux menacés s'ils atterrissent malencontreusement dans les filets.