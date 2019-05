Ouverture des barrages à la concurrence : pourquoi la demande de Bruxelles suscite des craintes

Si le gouvernement a été contraint de s'exprimer sur ce dossier, c'est qu'il est mis sous pression par toutes les oppositions, et même certains membres de la majorité. Début avril, plus d'une centaine de députés de tous partis (PCF, LFI, PS, LR) ont demandé au gouvernement de s'opposer à l'ouverture à la concurrence, en plein débat sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Même des députés LREM, comme Cédric Villani, ont pris position. Leur texte qualifie de "dangereuse et irrationnelle l'ouverture à la concurrence de ce secteur stratégique au plan économique, social et environnemental, qui s'adosse à un patrimoine financé de longue date par les Français et conservé en excellent état".





Selon ces élus, les opérateurs historiques, comme EDF, "sont les seuls à offrir aujourd'hui des garanties suffisantes en matière de gestion des risques sécuritaires, de soutien à l'économie et à l'emploi et de prise en compte effective de la diversité des usages de la ressource en eau". Plus récemment, les candidats aux élections européennes Nicolas Dupont-Aignan (DLF) et Yannick Jadot (EELV) ont dénoncé respectivement un "pillage des biens publics français" et une "privatisation".