La crème solaire toxique interdite pour préserver les Coraux d'un archipel du Pacifique

Situé à mi-chemin entre l'Australie et le Japon, l'archipel est réputé pour la richesse de sa vie marine, et considéré comme l'une des plus belles destinations pour la plongée. Chaque année, plus de 150.000 visiteurs se rendent sur ses plages. Un chiffre en augmentation de 70% par rapport à 2010. "Cela équivaut chaque jour à des litres de crème solaire qui vont dans la mer dans les spots célèbres pour la plongée et le masque et tuba", se désolait en 2018 auprès de l'AFP le porte-parole du gouvernement. Préoccupées, les autorités ont donc pris la décision de bannir la vente et l'importation de crèmes solaires contenant dix filtres et conservateurs, dont l'oxybenzone, l'octinoxate et des parabènes. Tout touriste enfreignant cette réglementation s'expose désormais à la confiscation de son produit et à une amende de 1.000 dollars (890 euros).

"Cela nous est égal d'être le premier pays à interdire ces produits chimiques, et nous ferons ce qu'il faut pour que cela se sache. Avec une meilleure éducation et prise de conscience, d'autres gouvernements auront suffisamment confiance pour prendre les mesures nécessaires", a fait savoir le président.