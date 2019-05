Paris : la Tour Eiffel au cœur d'un grand parc d'ici 2024

Le futur parc des Rives de Seine prendra donc la forme d'une promenade de 1,6 kilomètres de la rive gauche à la rive droite, incluant le Champ de Mars et transformant le pont d'Iena. Au total, 54 hectares libérés des voitures, motos et cars de touristes. Un "espace de promenade, de déambulation, de respiration", selon les mots d'Anne Hidalgo, pour se rapproprier ce quartier et "embellir ce site emblématique qui appartient à tous les Français".





Dans ce projet baptisé One I par Kathryn Gustafson, des gradins aménagés sur le parvis de la place du Trocadéro offriront 12 000 places assises et vue sur la Tour Eiffel. Les jardins de Chaillot seront transformés par des gradins qui s’étireront tout le long du bassin et des jeux d’eau. Le pont d’Iéna sera totalement arboré et planté de pelouses. Seuls les transports en commun et véhicules d’urgence passeront sur les voies aménagées à la place des actuels trottoirs, pour laisser la place aux piétons. Le long de la nouvelle seront créés des espaces d'informations, de bagageries ou encore de stands de souvenirs et friandises. Au niveau du Quai Branly, le nombre de voies pour les voitures passera de quatre à deux, dans une zone limitée à 20 kilomètres heure. En direction de Bir-Hakeim, les voitures utiliseront le tunnel existant.