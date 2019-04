Périphérique à 50 km/h : est-ce vraiment efficace contre la pollution ?

Ainsi, un peu plus loin, elle écrit : "Au-dessus de 70 km/h, les réductions de vitesse ont un effet plutôt positif sur les émissions de particules et d’oxydes d’azote. En dessous de 70 km/h, cet effet est plutôt négatif. En pratique, la situation est plus complexe puisqu’il faut tenir compte notamment de l’effet de la limitation de vitesse sur la congestion."





Pour qu'une baisse de pollution soit réelle, il faudrait donc que le trafic soit fluide, et que la baisse de la vitesse aide à cette fluidité (la pollution étant notamment générée par les freinages et les accélérations). Mais là encore, rien n'est acquis. Selon Le Parisien, le passage de 90 à 70 km/h en 2014 a eu un impact sur la fluidité du trafic : en 2015, la vitesse moyenne entre 7 heures et 21 heures était de 39km/h contre 38 km/h en 2013. Mais elle est retombée à 35,8 km/h en 2016, et 35,5 km/h en 2017. Le journal impute cela aux travaux puisque le trafic général a dans le même temps diminué de 2%.





"Afin de réduire l’impact du trafic routier sur la qualité de l’air, l’Ademe recommande d’agir prioritairement sur le parc roulant de véhicules anciens très émetteurs de particules et d’oxyde d’azote, en particulier le parc diesel non équipé de filtres à particules fermés", écrit donc l'Agence dans son rapport.