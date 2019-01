PARTI PRIS - Justice sociale vs justice environnementale ? Pour Cécile Duflot, les deux sont indissociables

La défense de l'environnement est essentielle pour lutter contre les inégalités en France et dans le monde. Pourquoi ? Cécile Duflot répond du tac au tac : parce que "les principales victimes du dérèglement climatique sont les plus pauvres et les principaux responsables, les plus riches." Un peu "caricatural", reconnait-elle. Alors la directrice générale d'Oxfam détaille et sort les données chiffrées : les 50% les plus pauvres du globe émettent "10% des émissions de gaz à effet de serre. À l'inverse, la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont de la responsabilité des 10% les plus riches.", nous dit-elle. "C'est une claque en fait !" D'autant plus parce que ces "50% les plus pauvres, ce sont ceux qui vivent dans la zone du Sahel, en Asie du sud-est", et qui subissent de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique, de la montée des eaux, aux périodes de sécheresse qui affectent l'agriculture. "





"Cette vérité-là entre le nord et le sud de la planète, elle existe aussi au sein des pays" et notamment en France. Les Gilets jaunes auraient donc tout intérêt à se préoccuper du réchauffement climatique.