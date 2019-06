Pas d'objectif de neutralité carbone en 2050 pour l'UE : 4 pays de l'Est ont bloqué l'accord, dont la Pologne

Si les quatre États d'Europe de l'Est ont refusé de s'engager sur une neutralité carbone en 2050, c'est parce qu'ils estiment ne pas avoir suffisamment de garanties pour financer leur transition énergétique. La Pologne était arrivée au sommet en demandant des conditions "strictement définies" pour "d'éventuels mécanismes de compensation pour les pays membres, les régions et les secteurs", selon son Premier ministre Mateusz Morawiecki rapportés par l'agence PAP. Après le conseil européen, ce dernier a appelé à "une transformation écologique juste".





Le chef d'État polonais a affirmé que "les entrepreneurs polonais subissent des coûts hors de proportion avec leur consommation d'énergie et les émissions de CO2 qu'elle entraîne", et que "l'objectif de neutralité carbone en 2050 "imposerait d'énormes charges sur l'industrie hongroise". Le gouvernement hongrois a adopté une position très similaire, en affirmant, comme Varsovie, son attachement à la lutte contre le changement climatique. Côté tchèque, le Premier ministre Andrej Babis a en revanche qualifié d'"hystérie écologique" les efforts en vue de fixer des objectifs plus stricts en matière de climat, et suggéré que l'UE devrait obliger des pays non membres à respecter des engagements écologiques.