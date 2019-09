Ces photos de la présidente de la FNSEA prouvent-elles vraiment la précision des épandages de pesticides ?

Nous avons demandé l'avis d'un agriculteur de l'Ain, à qui nous avons envoyé les photos de la FNSEA. Selon lui, "il est impossible d'affirmer que les pesticides ne laissent aucune trace à 10 centimètres près". Il poursuit : "Seules des analyses de ces fleurs et de la terre pourraient permettre de mesurer l'importance des traces laissées."





"Des fleurs peuvent très bien pousser près d'un champ de blé en juin", détaille-t-il encore, indiquant que "les dernières applications d'herbicides ont lieu bien plus tôt dans l'année". Un élément que nous confirme Hubert Compère : son blé a été traité aux herbicides à l'automne - au moment de la plantation - puis au printemps jusqu'en mai, contre les chardons et liserons, soulignant pour sa part que les buses d'épandage lui permettent d'être très précis et que la loi lui interdit de toute façon de traiter quand le vent souffle à plus de 19 km/h.