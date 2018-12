Pétition pour le climat : que risque vraiment l'État, attaqué en justice ?

La pétition "L'affaire du siècle" bat des records sur Internet. En seulement cinq jours, cette mobilisation pour la défense du climat a enregistré plus d'1,6 million de signatures. Elle a été lancée par quatre ONG dans le but d'attaquer l'État en justice. Selon les signataires, ce dernier n'agirait pas assez face au dérèglement climatique. Mais, à quoi cette pétition sert-elle concrètement ? Que risque l'État ?



