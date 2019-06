Pétition et manifestation contre l'ouverture d'une "ferme de 100.000 poules" dans le Nord

Validé récemment par deux enquêtes publiques, le projet a provoqué l'opposition de nombreux riverains notamment en raison de sa proximité avec une station de gaz. Trois recours administratifs ont été lancés pour tenter de faire annuler le projet, tandis qu'une pétition a recueilli plus de 57.000 signatures.





"Non aux fermes d'usine", pouvait-on lire sur une grande bâche noire accrochée sur un tracteur. Ce poulailler est "le symbole d'une société qu'on ne veut pas, qui repose sur l'exploitation, le profit et la souffrance animale, avec des risques écologiques et environnementaux", a déclaré à l'AFP Yannick Brohard, co-secrétaire régional d'EELV. Pour Dominique Delpouve, qui habite à 600 mètres de la future ferme, le projet est "un danger" car "il y aura 3,5 tonnes de fientes par jour, beaucoup d'ammoniac, on ne pourra plus rien respirer".