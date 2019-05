Peut-on affirmer, comme Olivier Faure, qu’il y a des migrants climatiques en France ?

Mercredi dernier, sur le plateau de "La Grande explication" réunissant les différents leaders des partis politiques français, la question migratoire a donné lieu à des échanges enflammés sur le contrôle des frontières. Mais pour le patron du PS, Olivier Faure, cette approche serait pas la bonne. Avançant l'idée qu'il est urgent de s'attaquer aux causes plutôt qu'aux conséquences, il a mis en avant la lutte contre le réchauffement climatique. Un point qu'il a eu bien des difficultés à défendre.





"Des dizaines, des centaines de millions de femmes et d’hommes vont fuir parce qu’ils ne pourront plus boire, parce qu’ils ne pourront plus nourrir leur bétail", a souligné le chef de file des socialistes."Ce n'est pas le cas aujourd'hui", le coupe Marine Le Pen. "On sait bien qu’il y a un rapport étroit entre la question climatique, la question du développement et la question des migrations", rétorque-t-il. "La meilleure façon de vaincre la question de ces flux qui vont être massifs...", tente-t-il d'amorcer. Nouveau couperet de Marine Le Pen : "Non mais on parle d'aujourd'hui". "Il y a des guerres, y compris aujourd’hui, qui sont étroitement liées à la question climatique. On les voit de manière ethnique, mais ce sont déjà des questions de territoires qui sont posées parce qu’on ne peut plus nourrir son bétail, parce qu’on ne peut plus boire...", tente-t-il d'expliquer.





Aux réfutations de la présidente du Rassemblement national, s'ajoutent les réactions du journaliste David Pujadas - "La question climatique, elle viendra peut-être en France, mais pour l’instant elle n’est pas majoritaire" - et du président du Modem François Bayrou - "Les causes de l'immigration, c’est la guerre et la misère, ce n’est pas le climat".