Peut-on transformer sa voiture thermique en voiture électrique ?

C’est en vivant aux Etats-Unis qu'Arnaud Pigounides a découvert le "retrofit". Ce terme est emprunté à l’anglais et signifie ‘rénovation’. De retour en France, il s'est heurté à une réglementation très stricte, alors qu'il souhaitait monter sa propre entreprise de conversion à l'électrique. "Je n'ai même pas pu ramener ma Porsche 914, datant de 1974 et devenue entièrement électrique." Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, sa voiture est coincée dans son garage en Californie.