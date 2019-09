Pigeons voyageurs : des athlètes comme les autres

JT 20H - Un colombophile entretient régulièrement les atouts physiques de ses pigeons voyageurs, qui participent désormais à des courses.

Les pigeons voyageurs ont été utilisés comme un moyen de communication très fiable depuis l'Antiquité, avec cette aptitude incroyable de toujours revenir là où ils sont nés. L'oeil vif, les pattes bien affûtées, rien à voir avec les oiseaux que l'on croise dans les villes, ils sont capables de voler à plus de 100 km/h lorsque les vents sont favorables.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.