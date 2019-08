Pleut-il du plastique en Arctique ?

Autre étude inquiétante, celle menée par des scientifiques américains qui ont retrouvé des particules de microplastiques dans l'eau de pluie. L’Institut d'études géologiques des États-Unis et le Département de l'Intérieur des États-Unis, deux agences gouvernementales américaines intervenant dans le domaine de l’environnement, ont publié en 2019 une étude au titre explicite : 'Il pleut du plastique'.





Comment ont-ils procédé pour arriver à cette conclusion ? L'eau de pluie a été récupérée aux alentours de la ville de Denver dans l'Etat du Colorado, durant l'été 2017. Ces échantillons ont ensuite été filtrés à plusieurs reprises et observés au microscope. Résultat : les plastiques ont été identifiés sur plus de 90% des filtres. Plus inquiétant, ils ont également retrouvé des microplastiques au sein des prélèvements de pluie réalisés dans le Parc national des Montagnes Rocheuses, sur le site de Loch Vale et situé à plus de 3.000 mètres d'altitude. Cela "suggère que les dépôts de plastiques sont omniprésents, et pas seulement en milieu urbain."





Reste une grande inconnue : quels sont les effets réels de toutes ces quantités de microplastique dans l'environnement pour les organismes vivants ? Ainsi, les scientifiques américains appellent à compléter leur étude. "Les effets potentiels de ces matières sur le biotope ne sont pas compris. Il est difficile de savoir comment ces matières plastiques s'accumulent et sont assimilées dans l'environnement."