Plus de 1000 employés de Google appellent l'entreprise à agir en faveur du climat

"Google est une entreprise mondiale comptant des milliards d'utilisateurs à travers le monde, dont beaucoup subissent déjà les conséquences du désastre climatique. [...] En tant qu'employés de Google, nous nous engageons à donner la priorité à nos utilisateurs, et Google doit faire de même", déclarent dans leur lettre ceux qui se nomment eux-mêmes les "Google Workers for Action on Climate".

Ensemble, ils espèrent faire bouger les lignes. Plus de 1000 salariés de Google ont signé une lettre ouverte, lundi 4 novembre, pour réclamer à leur entreprise de s'engager dans un "plan climatique global". Le document, adressé au directeur financier du groupe, Ruth Porat, réclame notamment la résiliation de contrats avec le secteur des combustibles fossiles et la cessation de ses dons aux négateurs du changement climatique.

Selon son rapport environnemental 2018, Google est "neutre en carbone" depuis 2007 - en ce qui concerne son fonctionnement interne - et a pu acheter assez d'énergie renouvelable en 2017 pour couvrir 100% de ses activités. Mais selon de récentes révélations du Guardian, l'entreprise a dans le même temps fait d'importants dons à plus d'une douzaine d'organisations qui s'opposent aux mesures en faveur du climat. "Ces contributions comprennent des fonds pour le Competitive Enterprise Institute, qui a contribué à convaincre l'administration Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le climat", note le quotidien britannique. Dans une publication datant du 17 septembre, les "Google Workers for Action on Climate", affirment également qu'"en 2018, le groupe a financé 111 membres du congrès qui ont voté contre la législation contre le climat au moins 90% du temps".

Google fournirait aussi, d'après les informations du Financial Times, des services à l'industrie pétrolière et gazière. Elle fournirait entre autre ses technologies d'intelligence artificielle à certaines compagnies afin de faciliter la recherche de pétrole, et d'optimiser la production.