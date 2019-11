Plus de la moitié des Européens se sentent mal informés sur la pollution de l'air

Même si la qualité de l'air s'est améliorée, les Européens ne le ressentent pas ainsi. Plus de la moitié des Européens se sentent mal informés sur la qualité de l'air dans leur pays et ont de plus en plus l'impression que celle-ci s'est dégradée au cours des dix dernières années, selon une grande enquête européenne publiée mercredi.

Plus de 27.500 personnes ont été interrogées pour cet Eurobaromètre sur la qualité de l'air, dans les 28 pays de l'Union européenne. Parmi elles, 54% estiment être insuffisamment informées des problèmes de pollution de l'air dans leur pays. Ce qui explique peut-être que les Européens sont plus nombreux que lors de la dernière enquête en 2017 à penser que la qualité de l'air s'est détériorée ces dix dernières années : 58% des personnes sondées, soit 11 points de plus.