Plusieurs phoques retrouvés morts en Baie de Somme : qui en veut à ces animaux ?

NATURE - Il y aurait plus d'un millier de phoques sur la Côte d'Opale dans le Nord aujourd'hui, mais leur cohabitation avec les pêcheurs est devenue très compliquée. Plusieurs animaux, pourtant protégés, ont été retrouvés morts.

Il avait été totalement exterminé avant, peu à peu, de faire son retour en Baie de Somme. Désormais 1000 animaux vivent dans ce site magnifique du nord-ouest de la France. Et la cohabitation avec les pêcheurs ne se passe pas au mieux. Ces derniers accusent l'animal - vorace - de voler leur poisson. Chaque individu engloutit en effet une tonne de poissons par an. Un collectif contre la prolifération de l'espèce a été créé. Il prône le retour de la chasse. Et depuis quelques mois, les morts suspectes de phoques se multiplient sur la côte. Battu à mort, ou abattus à coups de fusils.