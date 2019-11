Bruxelles : une taxation plus importante des SUV envisagée par la région

Jusqu’ici le montant de la taxe de mise en circulation reposait surtout sur la puissance du véhicule et le carburant utilisé, rapporte la RTBF, qui précise que d'autres paramètres, comme le niveau de pollution et la taille de la voiture, pourrait intervenir dans un futur proche. Selon la ministre écologiste chargée de la Mobilité Elke Van den Brandt interviewée par le journal L'Écho, l'idée est de "réformer la taxe de mise en circulation pour encourager les voitures les moins polluantes et les moins encombrantes, qui sont plus sûres pour les piétons et plus adaptées à la ville". Pour Damien Ernst, professeur spécialisé en matière d’énergie qui s'exprime auprès de la RTBF, cette législation "vise les SUV", des véhicules qui prennent "beaucoup de place sur l’espace public" et émettant "des NOx, du CO2 et des particules fines".