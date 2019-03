Pollution à la paraffine sur les côtes du Nord : d'où vient -elle et est-ce vraiment inoffensif ?

"C'est légal", confirme Nicolas Tamix. Mais il y a toutefois des conditions à remplir : "avancer à plus de 7 noeuds, avoir une certaine profondeur d'eau, éjecter les résidus sans mécanisme de pression et être en dehors des eaux territoriales". Or dans la Manche, les bateaux se retrouvent à équidistance entre le Royaume Uni et la France et ont tout à fait le droit de procéder à ces dégazages. Conséquence : ces résidus se solidifient une fois dans l'eau et peuvent atteindre les côtes du Nord.





"C'est un phénomène très fréquent", analyse Ingrid Parrot, porte-parole de la préfecture maritime de la Manche. "On en a retrouvé dernièrement vers Courseulles-sur-mer (dans le Calvados, ndlr), bien plus au sud. Ça concerne toutes les côtes de la Manche." Pourtant, les autorités assurent qu'il n'y a "aucune danger pour la santé publique ou pour la faune et la flore". Et pour cause nous disent-elles, la législation encadre également le type de paraffine autorisé à être rejeté.