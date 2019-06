Pollution atmosphérique en Ile-de-France : le tribunal administratif reconnaît "une faute" de l'Etat

Une victoire en demi-teinte pour les deux femmes, cependant. Le tribunal administratif a en effet rejeté le recours, estimant que le lien de causalité entre la pollution et leur état de santé ne pouvait pas être établi. Il a en outre jugé que le préfet de police n'avait pas commis de faute dans la gestion de l'épisode de pollution de la fin de l'année 2016.





Farida, 52 ans, et sa fille, assignaient en effet l'Etat pour "carence fautive", arguant du fait que l'exposition atmosphérique avait engendré des problèmes respiratoires, bronchites et crises d'asthme, aggravés lors des pics de pollution. Des symptômes qui ont diminué après leur déménagement à Orléans. Elles réclamaient, de ce fait, 160.000 euros de dommages et intérêts. "La requérante ne donne aucun élément, tant sur leur durée de résidence en Ile-de-France [...] que sur la date d'apparition de sa pathologie et son évolution dans le temps", argumente la justice dans sa décision. "Il ne résulte pas de l'instruction, au vu des éléments produits, que les pathologies de la requérante et de sa fille trouveraient directement leur cause dans l'insuffisance de mesures prises par l'Etat."