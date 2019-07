Chili : marée noire dans les eaux les plus pures de la planète

Quelque 40.000 litres de pétrole se propagent actuellement dans les eaux les plus pures de la planète. Samedi 27 juillet, au large du Chili, un incident a eu lieu sur le terminal d'une compagnie minière situé sur une île en Patagonie. Des hydrocarbures se sont déversés dans une zone réputée pour son riche écosystème marin. Des baleines, des orques, des dauphins, des otaries et de nombreuses espèces d'oiseaux vivent dans cette région, grâce à des eaux parmi les plus préservées des activités humaines, jusqu'à maintenant.