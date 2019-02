Le pic de pollution doit être atteint ce mercredi, en même temps que le pic de chaleur, en Normandie, en Île-de-France et dans les régions centrales avec une qualité de l'air médiocre à mauvaise (indices Atmo 7 ou 8/10) alors qu'il se poursuivra jeudi dans les Hauts-de-France, du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes et en région bordelaise avec des indices Atmo entre 6 et 8/10. Si la qualité de l'air s'améliore à partir de jeudi dans le nord-ouest, c'est grâce à l'arrivée d'une perturbation apportant de la pluie et du vent, permettant de dissiper le nuage de particules fines. Il faudra patienter 24 heures supplémentaires dans le nord-est et l'est, lorsque la perturbation atteindra ces régions. Dans la capitale. L'amélioration est attendue dès jeudi après-midi, avec l'arrivée de petites pluies et d'un vent modéré.





Entré en vigueur en 2017, pour remplacer la circulation alternée, le système de circulation différenciée avait été déclenché trois fois avant 2019 en Île-de-France : le 22 janvier 2017 contre une pollution aux particules fines, le 25 et 26 juillet 2018 puis le 6 août 2018 contre une pollution à l'ozone. Les seuils d'alerte avaient été dépassés dans ces trois cas. La mairie de Paris demande que la circulation différenciée soit mise en place automatiquement en cas de pic de pollution, sans avis de la préfecture.