Pollution aux particules fines : la vitesse automobile abaissée et le chauffage au bois interdit en Île-de-France

Selon la préfecture, la concentration en PM10, soit des particules dont la taille est inférieure à 10 microns, a atteint 63 μg/m³ le 31 décembre et doit culminer ce mercredi, selon les prévisions d'AirParif, l'organisme public chargé de contrôler la qualité de l'air en Île-de-France, entre 55 et 75 μg/m³, "soit un dépassement du seuil d'information-recommandation fixé à 50 μg/m³", précisent dans un communiqué les autorités. Afin de réduire les émissions, elles ont annoncé la mise en place du dispositif d'alerte ainsi que de plusieurs mesures dès ce mercredi.

Pour faire diminuer la concentration des particules fines dans l'atmosphère, des mesures restrictives de circulation sont en place depuis 5h30 ce mercredi. Ainsi, la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h sur les portions d'autoroute actuellement limitées à 130 km/h et à 90 km/h sur les portions habituellement limitées à 110 km/h. Les portions d'autoroutes et voies rapides à 90 km/h, les routes nationales et départementales à 80 km/h ou 90 km/h sont de leur côté limitées à 70 km/h. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent quant à eux emprunter un contournement par la rocade francilienne.

"La préfecture de Police mettra en place des contrôles destinés à s’assurer du respect de ces mesures", précise le communiqué.