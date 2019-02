Pollution aux particules fines : les véhicules les plus polluants interdits mercredi à Paris et en proche banlieue

Demandée la semaine dernière par des élus parisiens en raison de l'épisode de pollution au particules fines PM10, la circulation différenciée sera mise en place ce mercredi, a annoncé la préfecture d'Île-de-France. Alors que la concentration de l'air en particules fines doit dépasser le seuil d'information ce mercredi, les véhicules les plus polluants, équipés de vignettes CRIT'Air 4 et 5, ainsi que ceux non classés, ne pourront pas circuler à l'intérieur de l'A86. Entre 5H30 et minuit, seuls les véhicules de catégorie 0 à 3 pourront se déplacer dans cette zone.